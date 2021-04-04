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В Украине за сутки Covid-прививки получили 3919 людей

Воскресенье, 4 апреля 2021, 10:46

В течение субботы вакцинацию против коронавируса сделали 3919 людям.

Источник: сообщение министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: С учетом 3919 человек, привитых 3 апреля, уже 290 566 украинцев получили вакцину против коронавируса.

Из них получили 1 дозу – 290 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – только 2 человека.

Напомним: 2 апреля в Украине против коронавируса было привито 18 814 человек.

Знать больше: Прививать против COVID-19 будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


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