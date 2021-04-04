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От осложнений Covid умер главный врач харьковской больницы Борис Менкус

Воскресенье, 4 апреля 2021, 14:24

В воскресенье в Харькове в возрасте 69 лет скончался главный врач городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус, ранее он переболел коронавирусом, что негативно повлияло на его здоровье.

Источник: сообщение Харьковского горсовета

Дословно: "В октябре 2020 года Борис Владимирович тяжело заболел коронавирусом, который обострил его хронические заболевания, в первую очередь – сахарный диабет, от чего 4 апреля он умер".

Детали: Борис Менкус проработал в больнице 43 года. У врача остались семья и двое сыновей, младший является студентом Харьковского национального медуниверситета.

Местные власти Харькова а также все медицинское сообщество города выразили соболезнования семье Бориса Менкуса.

Борис Менкус родился 28 ноября 1951 на Полтавщине. В 1978 году окончил Харьковский медицинский институт и начал работать в городской больнице №18 хирургом. В 1979 году получил должность начмеда, в 2005-м стал главным врачом медицинского учреждения.

Украинская правда
Темы: медицинакоронавирусХарьковэпидемия


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