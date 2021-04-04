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Папа Римский на Пасху призвал делиться вакцинами и вспомнил об Украине

Воскресенье, 4 апреля 2021, 14:49
Папа Римский на Пасху призвал делиться вакцинами и вспомнил об Украине

Во время проповеди в базилике Святого Петра в воскресенье, 4 апреля, Папа Римский назвал продолжение войн и гонку вооружений "скандальным" в контексте пандемии, а также призвал международное сообщество делиться вакцинами с беднейшими странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

Папа Франциск посвятил свою пасхальную речь, предшествовавшую благословению Urbi et Orbi (к городу Риму и всему миру), наиболее уязвимым, больным Covid-19, мигрантам, людям, по которым пандемия ударила больше всего, а также населению, пострадавшему от войн в Сирии, Йемене, Ливии и Африке.

"Пандемия все еще продолжается; социально-экономический кризис является очень серьезной, в частности для бедных слоев населения; несмотря на это - и это скандально - вооруженные конфликты не прекращаются, а военные арсеналы укрепляются ", - отметил он.

Во время речи Папа призвал освободить заключенных конфликтов в Украине и Нагорном Карабахе.

Насчет пандемии, то Папа, отдав дань врачам и медсестрам на передовой, напомнил, что "вакцины является важным инструментом в этой борьбе".

"Поэтому в духе интернационализма вакцин я призываю все международное сообщество к совместным обязательствам с целью преодоления задержек в их распределении и содействие их распространению, в частности в беднейших странах", - заявил он.

Во всем мире, подчеркнул он, "пандемия, к сожалению, резко увеличила количество бедных и отчаяние тысяч человек", и призвал государственные органы предложить им "помощь, необходимую для достаточного существования".

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Темы: вакцинациярелигиякоронавирус
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