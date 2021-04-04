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Украинская тяжелоатлетка взяла три "золота" на чемпионате Европы в Москве

Воскресенье, 4 апреля 2021, 23:00
Украинская тяжелоатлетка взяла три золота на чемпионате Европы в Москве
Twitter Конотоп

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала три золотые награды в весовой категории до 55 кг на чемпионате Европы, который проходит в Москве.

Источник: Sport.ua

Детали: Украинка стала абсолютной чемпионкой Европы, выиграв соревнования в рывке (95 кг), толчке (113 кг) и в сумме (208 кг). Серебро – у Светланы Ершовой из России, а бронза – у Нины Стеркс из Бельгии.

Две бронзовые медали на чемпионате Европы завоевал украинец Дмитрий Вороновский – в толчке (137 кг) и сумме (247 кг). Победил Ангел Русев из Болгарии, за ним расположился Валентин Янку из Румынии.

Кроме того, украинка Ангелина Ломачинская выиграла бронзовую медаль в рывке в весовой категории до 45 кг.

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Темы: спорт
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