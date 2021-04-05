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В воскресенье COVID диагностировали 10 179 украинцам, умерли 254 больных

Понедельник, 5 апреля 2021, 08:31

В воскресенье 4 апреля в Украине диагноз COVID-19 установили 10 179 лицам, умерли 254 больных, выздоровели 4 946 человек.

Источник: Telegram канал МОЗ Коронавірус_інфо

Детали: За минувшие сутки госпитализировали 3 275 человек, а выписали из больниц 1 752 человека.

Среди новых заболевших – 431 ребенок и 152 медработника.

Больше всего новых случаев за минувшие сутки зарегистрировали в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.

В Киеве зафиксировали 458 новых случаев. Его показатель превысила еще Житомирская область – 557 случаев.

Тестирований в воскресенье сделали 34 666: тестов методом ПЦР – 21 963, методом ИФА – 4 574, экспресс-исследований на антиген к SARS-CoV-2 – 8 129.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 755 888 человек, из них 1 352 139 человек выздоровели, но 34 587 пациентов умерли.



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