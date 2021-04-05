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1 258 украинцев привили против коронавируса в воскресенье, в 3 областях – ни одного

Понедельник, 5 апреля 2021, 09:00
1 258 украинцев привили против коронавируса в воскресенье, в 3 областях – ни одного

1 258 граждан Украины привили против COVID-19 за сутки 4 апреля, всем им вкололи первую дозу вакцины AstraZeneca (CoviShield).

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Прививки в это воскресенье проводили 39 мобильных бригад по иммунизации и 75 прививочных пунктов.

Больше всего прививок за прошедшие сутки сделали в Харьковской области (230), в Киеве (130), Львовской (110), Ивано-Франковской (88), Тернопольской, Черкасской и Запорожской (по 70) областях. Ни одной прививки не сделали в Киевской, Одесской и Херсонской областях.

В Луганской и Донецкой областях 4 апреля сделали по 10 прививок.

Всего с 24 февраля в Украине уже 291 822 человека привили против COVID-19, из них 2 человека получили обе дозы и завершили вакцинацию.

 

В лист ожидания вакцинации против COVID-19 по состоянию на 4 апреля записались 407 003 гражданина Украины.

Знать больше: Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Темы: вакцинацияэпидемиякоронавирусCovid-2019
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