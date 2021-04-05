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Карантин в Киеве: полиция проверяет спецпропуска и патрулирует в парках

Понедельник, 5 апреля 2021, 11:18

В Киеве полиция в составе мобильных групп совместно с сотрудниками Муниципальной охраны и военнослужащими Нацгвардии проводит профилактическую работу по соблюдению противоэпидемических мероприятий и проверяют спецбилеты на проезд в общественном транспорте.

Источник: полиция Киева

Детали Столичные правоохранители проверяют наличие специальных пропусков у пассажиров, которые заходят на остановках в общественный транспорт и метрополитен. Кроме того, усиленные мобильные группы правоохранителей контролируют, чтобы транспорт не был переполнен.

Правоохранители патрулируют в лесопарковых зонах и других общественных местах, где возможно скопление граждан.  Также с помощью громкоговорителя обращаются к прохожим и предостерегают выполнять карантинные требования.

В полиции пояснили, что, если слова полицейского не реагируют, тогда в полицейского два варианта: админпротокол или админпостановление. Это зависит от места совершения правонарушения.

Также отмечается, что рейдовые группы фиксируют нарушения карантина субъектами хозяйствования.

Дословно: "В очередной раз призываем граждан не нарушать установленных противоэпидемических мероприятий, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности".

 
 

Что предшествовало: Киевский городской совет обнародовал порядок получения специальных пропусков на проезд в общественном транспорте столицы во время локдауна, который стартует 5 апреля.

В Киевсовете обратили внимание, что количество спецпропусков ограничено. Заявки от физических лиц не принимаются.

Украинская правда
Темы: Киевкарантинкоронавирусполиция


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