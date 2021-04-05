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Президент Молдовы отреагировала на похищение скандального судьи Чауса

Понедельник, 5 апреля 2021, 12:10

Президент Молдовы Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в стране похитили украинского судью Николая Чауcа, который в 2016 году бежал из Украины в Молдову и которого Интерпол объявил в международный розыск по подозрению во взяточничестве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Санду 5 апреля потребовала от министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности (СИБ) в кратчайшие сроки выяснить ситуацию.

"Недопустимо, чтобы в Молдове исчезали люди, независимо от того, являются ли они гражданами страны или нет, независимо от того, доказана или нет их вина в совершении преступления. (...) Прошу руководство МВД, главное ведомство, ответственное за безопасность граждан, а также СИБ прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина на территории Молдовы", - призвала Санду.

Напомним, несколько дней назад группа неизвестных вооруженных мужчин похитила судью в центре Кишинева. Об этом рассказал адвокат Чауса Юлиан Балан. Информацию подтвердили в столичной полиции.

Как известно, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Средства судья спрятал в стеклянных банках, которые закопал во дворе собственного дома. Однако Чаус воспользовался судейской неприкосновенностью и избежал ареста, а затем сбежал из Украины в Молдову и сдался молдовским правоохранителям, попросив убежища. Молдовские журналисты-расследователи утверждают, что побег произошел при содействии тогдашнего руководства Украины.

В марте молдовские СМИ сообщали, что Молдова отказала ему в убежище, однако эта информация оказалась неверной - сейчас идет еще одна стадия обжалования, которая, как ожидается, будет последней.

Темы: МолдовапрезидентУкраина


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