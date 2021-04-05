В Украину идет похолодание и дождь со снегом

В ближайшие дни в Украине ожидается небольшое похолодание, дожди и мокрый снег.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно Укргидрометцентр: "6 апреля без осадков; в западных областях местами небольшой дождь и мокрый снег".

Прямая речь Диденко: "6 апреля холодный воздух охватит западную часть Украины, днем ​​ожидается +3+8 градусов, местами 0+3 градуса. В Карпатах до 3-8 градусов мороза.

Похолодание приостановится перед Киевской и Винницкой областями – поэтому именно отсюда пока еще побудет более теплая погода, на Востоке, Юге, большинстве центральных областей в течение дня ожидается +9+13 градусов".

Фото meteo.gov.ua

Детали: В Киеве во вторник будет тепло, +10+13 градусов, возможен небольшой дождь.

7 апреля дожди и мокрый снег прогнозируют по всей территории Украины. Ночью на Западе -2-0 градусов, днем ​​до +6, на Севере, в Центре и на Востоке – ночью +3+5 градусов, днем ​​до +7+11, на Востоке – до +14+16.

На юге страны и в Крыму ночью до +8, днем ​​до +16.

Фото meteo.gov.ua

В Киеве в среду ночью дождь со снегом, +1+3, днем ​​дождь, + 10+12 градусов.