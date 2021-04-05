Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украину идет похолодание и дождь со снегом

Понедельник, 5 апреля 2021, 12:11
Фото pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается небольшое похолодание, дожди и мокрый снег.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно Укргидрометцентр: "6 апреля без осадков; в западных областях местами небольшой дождь и мокрый снег".

Прямая речь Диденко: "6 апреля холодный воздух охватит западную часть Украины, днем ​​ожидается +3+8 градусов, местами 0+3 градуса. В Карпатах до 3-8 градусов мороза.

Похолодание приостановится перед Киевской и Винницкой областями – поэтому именно отсюда пока еще побудет более теплая погода, на Востоке, Юге, большинстве центральных областей в течение дня ожидается +9+13 градусов". 

 
Фото meteo.gov.ua

Детали: В Киеве во вторник будет тепло, +10+13 градусов, возможен небольшой дождь.

7 апреля дожди и мокрый снег прогнозируют по всей территории Украины. Ночью на Западе -2-0 градусов, днем ​​до +6, на Севере, в Центре и на Востоке – ночью +3+5 градусов, днем ​​до +7+11, на Востоке – до +14+16.

На юге страны и в Крыму ночью до +8, днем ​​до +16. 

 
Фото meteo.gov.ua

В Киеве в среду ночью дождь со снегом, +1+3, днем ​​дождь, + 10+12 градусов.

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Похищенного судью Чауса вывезли в Украину, одного из нападавших задержали – МВД Молдовы

Кремль заявил, что передвижение войск на границе с Украиной "не представляет угрозы"

Зеленский ввел санкции против Россотрудничества и ряда российских компаний

фото, видеоКарантин в Киеве: полиция проверяет спецпропуска и патрулирует в парках

картаКиев парализовали пробки

В воскресенье COVID диагностировали 10 179 украинцам, умерли 254 больных

Все новости...
погода
В понедельник будет прохладно, ночью морозы
На Благовещение Украину охватит холодный циклон с мокрым снегом – прогноз
На выходных в Украине пройдут дожди
Последние новости
13:15
Эксперты Минздраве объяснили, можно ли колоть вторую дозу вакцины против COVID-19 от другого производителя
13:06
Похищенного судью Чауса вывезли в Украину, одного из нападавших задержали – МВД Молдовы
13:01
В Кремле заявили, что "глубоко сожалеют" о разрыве связей с Украиной
13:00
Локдаун: полиция составила 200 тысяч протоколов за отсутствие масок
12:55
Кремль заявил, что передвижение войск на границе с Украиной "не представляет угрозы"
12:53
В Киеве 18-летняя девушка торговала спецпропусками на транспорт - прокуратура
12:45
В Роскомнадзоре отложили блокировку Twitter, но продолжат замедлять его работу
12:41
Уровень заболеваемости гриппом в Киеве превышает эпидпорог на 18%
12:26
В МИД объяснили, почему денонсировать Харьковские соглашения нецелесообразно
12:11
картаВ Украину идет похолодание и дождь со снегом
Все новости...