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Уровень заболеваемости гриппом в Киеве превышает эпидпорог на 18%

Понедельник, 5 апреля 2021, 12:41
Уровень заболеваемости гриппом в Киеве превышает эпидпорог на 18%

В Киеве зарегистрированы 26 276 больных гриппом и ОРВИ, а уровень заболеваемости превышает эпидемический порог на 18,2%.

Источник: сообщение КГГА

Детали: Сейчас показатель заболеваемости составляет 885,5. По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, в Киеве наблюдается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет детского населения.

Так, детей заболело - 6529 (снижение на 12,8%), взрослых - 19747 человек (рост на 3,5%).

В медицинские учреждения за 13-ю неделю госпитализированы 1987 человек, из них 78 детей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: гриппКиев
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