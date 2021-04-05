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Кремль заявил, что передвижение войск на границе с Украиной "не представляет угрозы"

Понедельник, 5 апреля 2021, 12:55
Кремль заявил, что передвижение войск на границе с Украиной не представляет угрозы

В Кремле заявляют, что передвижение российской армии вдоль границ с Украиной не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку РФ не представляет угрозу для них.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Россия не является угрозой ни для одной страны мира, в том числе не представляет угрозу для Украины", - сказал Песков.

При этом он добавил, что Россия "всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности".

"Никто не ходил и не блуждает, российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что из-за обострения ситуации на Донбассе на этой неделе ожидается разговор в трехстороннем формате президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель.

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивает войска к границе с Украиной - в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

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Темы: РосcияУкраинаграницавойна
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