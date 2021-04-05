Украинские полицейские поедут охранять ЧМ по футболу в Катаре в 2022 году - Зеленский

Украинские полицейские будут обеспечивать порядок во время проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Источник: Видео-комментарий предоставленный "Украинской правде" Офисом президента

Детали: Комментируя результаты поездки в Катар, Зеленский заявил, что украинские полицейские примут участие в обеспечении порядка во время проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Прямая речь Зеленского: "В следующем году будет чемпионат мира по футболу в государстве Катар и наши полицейские поедут помогать в обеспечении безопастностной ситуации на улицах Катара в течение чемпионата мира... Наших уже берут как лучших".

Предыстория: