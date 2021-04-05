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Украинские полицейские поедут охранять ЧМ по футболу в Катаре в 2022 году - Зеленский

Понедельник, 5 апреля 2021, 15:33

Украинские полицейские будут обеспечивать порядок во время проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Источник: Видео-комментарий предоставленный "Украинской правде" Офисом президента

Детали: Комментируя результаты поездки в Катар, Зеленский заявил, что украинские полицейские примут участие в обеспечении порядка во время проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Прямая речь Зеленского: "В следующем году будет чемпионат мира по футболу в государстве Катар и наши полицейские поедут помогать в обеспечении безопастностной ситуации на улицах Катара в течение чемпионата мира... Наших уже берут как лучших".

Предыстория:

  • Зеленский обсудил с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, в частности, привлечение инвестиций из Катара в развитие инфраструктурных объектов в Украине, также между Украиной и Катаром подписали 2 коммерческие контракты.

Темы: Зеленскийфутбол


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