Двое россиян в центре Киева избили молодого украинца: изображали борцов за трезвость

Правоохранители сообщили о подозрении двум молодым людям-гражданам России, избившим прохожего в Киеве, который пил пиво на улице.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным предварительного расследования, 3 апреля 2021 года вблизи Почтовой площади на Подоле группа молодчиков подошла к парню и девушке, которые употребляли слабоалкогольные напитки, и сделала им замечание, сопровождая это нецензурной бранью.

При этом молодые люди представлялись гражданами Украины и "активистами, выступающими против нарушений общественного порядка".

На указанное замечание парень сразу завернул металлические банки в бумажный пакет. Однако молодчики продолжили нецензурно ругаться и, повалив парня на землю, начали избивать ногами и руками по голове и туловищу.

Правоохранители установили двух человек, совершивших хулиганские действия. Ими оказались двое граждан Российской Федерации, 1989 и 1993 н. Им объявлено подозрение в хулиганстве, совершенном группой лиц. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Отмечается, что в отношении лиц, употреблявших спиртные напитки в общественном месте, были составлены административные протоколы.