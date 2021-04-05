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Байден в беседе с Зеленским намекнул, почему Украина до сих пор не в НАТО

Понедельник, 5 апреля 2021, 17:57
Байден в беседе с Зеленским намекнул, почему Украина до сих пор не в НАТО

В телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский получил ответ на свой вопрос о членстве Украины в НАТО, который он ранее озвучивал в интервью американскому СМИ.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Напомним, зимой в интервью Axios Владимир Зеленский рассказывал о планах относительно своей будущей беседы с Джо Байденом. "У меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?" - заявлял президент Украины.

С начала своего президентства Джо Байден не раскрывал своего отношения к стремлению Киева можно быстрее присоединиться к Альянсу. Но во время первого телефонного разговора с президентом США Зеленский, по сути, получил ответ на свой публично заданный вопрос, говорится в статье.

"Коротко ответ привел Белый дом в пресс-релизе, где говорится, что Байден подчеркнул "поддержку плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях". "Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических стремлений Украины", - говорится в заявлении Белого дома.

Таков дипломатический язык, по правилам которого одно государство (США) не может требовать от другого (Украины) реформ - может только приглашать к их ускорению, намекая на перспективы ", - говорится в статье.

В то же время, отмечается в статье, нет уверенности, что лично Зеленский услышал этот призыв. Поскольку в пресс-релизе Банковой эта фраза звучала иначе: "Джо Байден выразил поддержку прогресса Украины в вопросе получения членства в НАТО".

Опасность того, что Киев не услышал основные сигналы из Вашингтона, подчеркнула также следующая коммуникация от власти, отмечается в статье.

В частности, глава ОПУ Андрей Ермак вспомнил о выступлении Байдена в Верховной раде в 2015 году как о чем-то положительном, тогда как для президента США эта речь имела совсем другую нагрузку, поскольку он стремился жесткими формулировками донести важность борьбы с коррупцией и проведения реформ.

Читайте подробнее в статье: Между мифами и намеками: скрытые детали разговора Байдена и Зеленского

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОЗеленскийБайден
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