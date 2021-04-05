Отключение отопления в Киеве отложили на несколько дней, из-за холодной погоды.

Источник: Сообщение КГГА

Дословно: "В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, отключение тепла в Киеве вынуждены отложить на несколько дней".

Детали: Указывается, что в среду ночью температура опустится до -1 градуса и возможен снег, а в четверг температура в ночное время держаться на отметке 0 градусов.

Решение также обусловлено усилением карантина, в связи с которыми часть киевлян будет работать дистанционно из дома.

В КГГА отметили, что прогнозы синоптиков дают основания начать отключение тепла в столице с 10 апреля.

Решение об отключении тепла принимается, когда среднесуточная температура поднимется выше +8 градусов по Цельсию в течение трех дней.