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Хмельницкая область усиливает карантин

Понедельник, 5 апреля 2021, 18:04

Согласно решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 7 апреля на территории Хмельницкой области начнут действовать ограничения, определенные для "красной зоны" эпидемической опасности.

Источник: Хмельницкая ОГА

Детали: С 7 по 18 апреля на территории области запрещена:

  • работа заведений питания, кроме доставки и заказов на вынос;
  • работа ТРЦ и других заведений развлекательной деятельности;
  • работа магазинов и рынков, кроме тех, где не менее 60% площади предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медназначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленным в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;
  • работа финучреждений, операторов почтовой связи, техобслуживания и ремонта транспортных средств, ремонта компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;
  • выполнение работ по сбору и заготовке отходов;
  • осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг (прием посетителей осуществляется по предварительной записи);
  • прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников. Кино- и видеосъемки разрешены при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), масок;
  • работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и т.п.;
  • проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;
  • работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 23:00 до 6:00 следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;
  • деятельность непродовольственных рынков;
  • посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования. 

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Украинская правда
Темы: Хмельнитчинакарантинкоронавирус


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