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Из-за масштабной драки в центре Киева открыли уголовное производство

Понедельник, 5 апреля 2021, 18:28

Правоохранители расследуют массовую драку в центре Киева, имевшую место вечером 4 апреля у ТРЦ "Гулливер".

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры в комментарии УП

Дословно: "По факту грубого нарушения общественного порядка, которое сопровождалось дерзостью, нанесением телесных повреждений гражданам, и совершенного группой лиц, начато уголовное производство по ч. 2 ст 296 УК Украины. В настоящее время идут мероприятия по установлению участников драки для привлечения их к ответственности".

Детали: "Украинской правде" уточнили, что производство было зарегистрировано по факту обнаружения в соцсети видео нападения и избиения, сами пострадавшие к правоохранителям не обращались.

Попутно в прокуратуре призвали вероятных жертв этих хулиганских действий обратиться к правоохранителям.

Что предшествовало: В телеграмм-канале паблик "Киев Оперативный" появилось видео очевидцев, которые сняли масштабную драку. Свидетели говорят о не менее трех пострадавших.

На видео присутствует нецензурная лексика.

Валентина Романенко, УП
Темы: Киевкриминалпрокуратура


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