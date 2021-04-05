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Россия стянула в Арктику беспрецедентное количество вооружения – CNN

Понедельник, 5 апреля 2021, 18:39
Спутниковые снимки

Россия разместила в Арктике беспрецедентное количество вооружения и проводит испытания новейшего оружия, которое может угрожать США.

Источник: CNN

Детали: Соответствующую информацию подтверждают спутниковые снимки компании космических технологий Maxar. Они дают основания утверждать о постоянном и значительном наращивание российских военных баз и техники на арктическом побережье страны, а также оборудовании подземных хранилищ для высокотехнологичного оружия.

В частности, Москва разместила на севере бомбардировщики и реактивные самолеты МиГ-31, а также новые радиолокационные системы у побережья Аляски.

 
Спутниковые снимки

Также ведется работа по укреплению аэродромов.

 
Спутниковые снимки

Эксперты по вопросам оружия и западные чиновники выразили особую обеспокоенность по поводу российского "супероружия" - торпеды "Посейдон 2М39". По их словам, разработка этого вооружения движется очень быстро, а дальнейшие испытания, как говорят в России, запланированы уже на этот год. Торпеда может двигаться у прибрежной зоны, в том числе и на американском морском дне. Если использовать торпеду по назначению, то радиоактивные волны, которые вызывают цунами, сделают полосы американского побережья непригодными для жизни в течение десятилетий.

Отмечается, что наращивание техники соответствовало тому, как перемещались войска НАТО и США.

Американские чиновники выразили обеспокоенность тем, что российские силы могут быть использованы для установления фактического контроля над районами Арктики, особенно тех, которые вскоре будут без льда из-за климатических изменений.

"Россия реконструирует аэродромы и радиолокационные установки советских времен, строит новые порты и поисково-спасательные центры, а также создает свой флот ледоколов с ядерными и обычными двигателями", - заявил представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл.

Напомним:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.

Украинская правда
Темы: РосcияоружиеСША


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