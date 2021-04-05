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Сразу нескольких уголовных "авторитетов" задержали на Днепропетровщине - полиция

Понедельник, 5 апреля 2021, 18:41
Сразу нескольких уголовных авторитетов задержали на Днепропетровщине - полиция

На Днепропетровщине задержали сразу нескольких уголовных "авторитетов", организовавших преступную деятельность в разных областях Украины.

Источник: сообщение Нацполиции

Дословно: "Специализировались" они (криминальные "авторитеты" - ред.) на вымогательстве с предпринимателей и фермеров за предоставление так называемой "уголовной крыши", выполнении различных преступлений на заказ, поставке наркотиков и других вещей в тюрьмы и СИЗО.

Кроме того, собирали средства для пополнения "воровского общака".

Детали: Согласно сообщению полиции, организатор - так называемый "смотрящий" за городом Никополь, неоднократно судимый.

Он контролировал "общак" и сбор средств в него, организовал каналы поступления продуктов питания и запрещенных вещей для осужденных. Также организовывал преступные собрания - "сходки".

1 апреля полицейские провели первый этап спецоперации по нейтрализации преступного влияния на территории области, к которой были привлечены более 250 правоохранителей. Всего было проведено 43 санкционированных обыска по месту жительства и наказания фигурантов.

По результатам проведения спецоперации полицейские задержали шесть человек - "смотрящих", криминальных "авторитетов" и других участников группировки. Изъяли различное оружие, сотни патронов различного калибра, 5 автомобилей, 60 телефонов, наркотики и психотропы, а также деньги в разной валюте на сумму более 2,4 млн грн.

На основании собранных доказательств 16 человек получили подозрения, некоторые - сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины связанных с преступным влиянием.

Семи подозреваемым уже избраны меры пресечения: шестерым - содержание под стражей, еще одному - домашний арест.

Украинская правда

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Темы: криминалДнепропетровская область
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