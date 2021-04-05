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Марионетки Кремля запустили очередной фейк об убийстве ребенка ВСУ – Казанский

Понедельник, 5 апреля 2021, 19:46

Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе придумали очередной фейк, обвинив украинских военных в убийстве ребенка с помощью беспилотника.

Источник: член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский в Facebook

Детали: "Версия" пропагандистов заключалась в том, что якобы ВСУ сбросили взрывное устройство с помощью беспилотника на поселок Александровское. Тот находится в глубоком тылу, в 15 километрах от линии разграничения, возле оккупированного Енакиево.

Отмечалось, что в результате таких действий умер ребенок и ранена женщина.

Как отмечает Казанский, версия выглядит совсем нелогично, поскольку дрон, который должен каким-то образом обойти все средства ПВО, выбрал себе для цели не стратегический объект, а именно случайных людей. После чего улетел обратно.

Однако такую ​​"версию" не постеснялись взять себе российские пропагандисты, транслируя ее на телеканалах и периодически меняя название населенного пункта, где произошла ситуация.

Дошло до того, что спикер Госдумы Вячеслав Володин требовал отстранить Украину от ПАСЕ из-за убитого ребенка. Что важно, что гибель ребенка действительно имела место, вероятно, от взрыва боеприпаса.

Напомним:

  • Долгое время среди российских пропагандистов использовался фейк о "распятого мальчика", над которым поиздевались украинские военные.

Украинская правда
Темы: Донбассвойнапропаганда


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