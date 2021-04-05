Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Марионетки Кремля запустили очередной фейк об убийстве ребенка ВСУ – Казанский

Понедельник, 5 апреля 2021, 19:46
Марионетки Кремля запустили очередной фейк об убийстве ребенка ВСУ – Казанский

Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе придумали очередной фейк, обвинив украинских военных в убийстве ребенка с помощью беспилотника.

Источник: член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский в Facebook

Детали: "Версия" пропагандистов заключалась в том, что якобы ВСУ сбросили взрывное устройство с помощью беспилотника на поселок Александровское. Тот находится в глубоком тылу, в 15 километрах от линии разграничения, возле оккупированного Енакиево.

Отмечалось, что в результате таких действий умер ребенок и ранена женщина.

Как отмечает Казанский, версия выглядит совсем нелогично, поскольку дрон, который должен каким-то образом обойти все средства ПВО, выбрал себе для цели не стратегический объект, а именно случайных людей. После чего улетел обратно.

Однако такую ​​"версию" не постеснялись взять себе российские пропагандисты, транслируя ее на телеканалах и периодически меняя название населенного пункта, где произошла ситуация.

Дошло до того, что спикер Госдумы Вячеслав Володин требовал отстранить Украину от ПАСЕ из-за убитого ребенка. Что важно, что гибель ребенка действительно имела место, вероятно, от взрыва боеприпаса.

Напомним:

  • Долгое время среди российских пропагандистов использовался фейк о "распятого мальчика", над которым поиздевались украинские военные.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбассвойнапропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
Все новости...
Реклама: