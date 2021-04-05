Аваков согласовал почти полмиллиона помощи руководителям Нацполиции – СМИ

Министр внутренних дел Арсен Аваков согласовал выплату голове Нацполиции Игорю Клименко и трем его заместителям выплату материальной помощи "для решения социально-бытовых вопросов" на 425 тысяч гривен.

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: В частности, порядок предоставления материальной помощи определяется приказом Авакова от 2016 года. Согласно ему, работник полиции подает рапорт о такой помощи. Вопрос же выплаты решает сам министр МВД. По какому принципу происходит распределение материальной помощи в документе не сказано. Журналисты ответа на этот вопрос так и не получили.

О том, что топ-чиновники Нацполиции получили указанные средства можно узнать из их деклараций. В то же время, в тех же декларациях говорится, что они обладают машинами, квартирами, миллионными сбережениями, солнечными электростанциями и другим.

Так, председатель Национальной полиции Игорь Клименко получил 122 тысячи помощи. Однако за год его заработная плата составила почти 1,5 миллиона гривен. Он также имеет свыше 2 миллионов сбережений. В его собственности с женой квартира в столице и дом под Киевом.

Еще 111 тысяч гривен на решение бытовых вопросов получил первый заместитель Клименко Евгений Коваль. В прошлом году он заработал 1,4 миллиона гривен задекларировал две квартиры в Киеве, около полумиллиона гривен наличными и более 200 тысяч гривен на банковских счетах.

Второй заместитель главы Нацполиции Василий Тетеря получил 96 тысяч гривен. Его же заработная плата составляла 1,3 миллиона гривен. Примерно такую ​​же сумму он вместе с женой хранит в банках и наличными. Жена Тетери имеет квартиру в Киеве и дом возле столицы на 140 квадратных метров. Также недавно полицейский приобрел новый внедорожник Toyota RAV4 стоимостью более одного миллиона гривен.

Третий заместитель Клименко Алексей Руденко получил около сотни тысяч гривен помощи. В то же время, в его декларации не указано, касалась эта помощь решения социально-бытовых вопросов, или чего-то другого. В прошлом году Руденко заработал 1,2 миллиона гривен, а в банках разместил более 2,5 миллиона гривен. Кроме того, он задекларировал две квартиры в Киеве и дачный дом возле столицы на 467 квадратов. В апреле прошлого года за почти миллион гривен он приобрел солнечную электростанцию.