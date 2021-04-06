В Нигерии боевики штурмовали тюрьму, сбежали почти 2 тысячи заключенных

В Нигерии вооруженные пулеметами и гранатометами боевики в понедельник штурмовали тюрьму и освободили 1844 заключенных.

Источник: DW со ссылкой на власти Нигерии

Детали: Штурм начался около двух часов ночи и продолжался 2 часа. В то же время состоялись нападения на здания полиции и военных.

Нападавшие приехали в нескольких автомобилях и взорвали административный блок тюрьмы. Они также устроили перестрелку с охраной, используя пулеметы, гранатометы и самодельные взрывные установки. Охрана тюрьмы помешала нападающим захватить склад оружия.

Сейчас идет расследование инцидента. Пока точно не известно, кто организовал это нападение. Однако полиция обвиняет в нем движение "Восточная сеть безопасности" - военизированное крыло регионального сепаратистского движения.