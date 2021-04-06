Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Нигерии боевики штурмовали тюрьму, сбежали почти 2 тысячи заключенных

Вторник, 6 апреля 2021, 02:50
В Нигерии боевики штурмовали тюрьму, сбежали почти 2 тысячи заключенных

В Нигерии вооруженные пулеметами и гранатометами боевики в понедельник штурмовали тюрьму и освободили 1844 заключенных.

Источник: DW со ссылкой на власти Нигерии

Детали: Штурм начался около двух часов ночи и продолжался 2 часа. В то же время состоялись нападения на здания полиции и военных.

Нападавшие приехали в нескольких автомобилях и взорвали административный блок тюрьмы. Они также устроили перестрелку с охраной, используя пулеметы, гранатометы и самодельные взрывные установки. Охрана тюрьмы помешала нападающим захватить склад оружия.

Сейчас идет расследование инцидента. Пока точно не известно, кто организовал это нападение. Однако полиция обвиняет в нем движение "Восточная сеть безопасности" - военизированное крыло регионального сепаратистского движения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Африкатюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Африка
Российских спортсменок заявили как сирийских на соревнованиях в Алжире – росСМИ
За выводом миротворцев ООН из Мали мог стоять Пригожин - США
Кремль пытается взять под контроль силы "Вагнера" в Африке и на Ближнем Востоке – WSJ
Последние новости
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
Все новости...
Реклама: