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В Нигерии боевики штурмовали тюрьму, сбежали почти 2 тысячи заключенных

Вторник, 6 апреля 2021, 02:50

В Нигерии вооруженные пулеметами и гранатометами боевики в понедельник штурмовали тюрьму и освободили 1844 заключенных.

Источник: DW со ссылкой на власти Нигерии

Детали: Штурм начался около двух часов ночи и продолжался 2 часа. В то же время состоялись нападения на здания полиции и военных.

Нападавшие приехали в нескольких автомобилях и взорвали административный блок тюрьмы. Они также устроили перестрелку с охраной, используя пулеметы, гранатометы и самодельные взрывные установки. Охрана тюрьмы помешала нападающим захватить склад оружия.

Сейчас идет расследование инцидента. Пока точно не известно, кто организовал это нападение. Однако полиция обвиняет в нем движение "Восточная сеть безопасности" - военизированное крыло регионального сепаратистского движения.

Темы: Африкатюрьма


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