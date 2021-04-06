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США вводят санкции против Турции из-за соглашений с Россией

Вторник, 6 апреля 2021, 03:31

В Государственном департаменте США считают, что турецкое Управление оборонной промышленности (SSB) заслуживает санкций за сделки с российским оборонным сектором.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Федеральный реестр США

Детали: В частности, сообщается, что госсекретарь Энтони Блинкен пришел к выводу, что SSB несколько лет назад "провело существенную транзакцию" с РФ.

В связи с этим Блинкен определил санкции, которые должны в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) действовать в отношении SSB, его главы Исмаила Демира и ещё трёх руководителей.

В сообщении указывается, что американцам запрещается вести дела с этими гражданами Турции. Активы фигурантов списка в США замораживаются, власти США не будет выдавать визы этим людям.

В отношении SSB среди выбранных Блинкеном опций санкций, в частности, вводятся запреты на экспорт американской продукции. Запрещается выдавать SSB кредиты более чем на $10 млн.

Предыстория:

  • США в декабре 2020 года объявили о наложении санкций на ключевое оборонное агентство Турции и его руководителя в связи с приобретением страной российских систем С-400.

Темы: СШАТурцияРосcиясанкции


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