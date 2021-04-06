10 лет суда: Google выиграл дело об использовании Java

В Верховном суде Соединенных Штатов в пользу Google закончилась 10-летняя дело, в котором компания Oracle требовала 9 млрд долларов компенсации за нарушение авторских прав.

Источник: ВВС, Politico

Детали: Компания Oracle подала в суд на Google в 2010 году за нарушение авторских прав из-за скопированного, по ее мнению, компьютерного кода.

Верховный суд встал на защиту Google.

Суд заявил, что компания Google занималась законным "добросовестным использованием", размещая ключевые аспекты языка программирования Oracle Java в операционной системе Android.

Судья Стивен Брейер в своем письменном заявлении отметил, что "разрешение на защиту авторских прав Oracle здесь может повредить общественности".

Напомним: Антимонопольный комитет (АМКУ) 2 апреля наложил штраф размером в миллион гривен на украинский филиал Google, ООО "Гугл", за непредставление информации в расследовании.