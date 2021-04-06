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В поезде на Константиновку двое бойцов устроили стрельбу

Вторник, 6 апреля 2021, 09:29

В вагоне поезда №126 Киев – Константиновка двое военнослужащих открыли огонь из табельного оружия, их сняли с поезда, никто не пострадал, но поезд задерживается.

Источник: "Укрзалізниця"

Дословно: "Благодаря слаженным действиям железнодорожников и Национальной полиции обезоружены двое пассажиров поезда №126 Киев - Константиновка – военнослужащие, которые открыли стрельбу в вагоне.

Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал.

Нарушителей сняли с поезда спецназначенцы на станции Красноград. После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту".

Детали: По данному факту возбуждено уголовное производство.

До прибытия правоохранителей железнодорожники делали все возможное, чтобы 11 пассажиров вагона не пострадали.

Сейчас поезд задерживается в пути примерно на 6 часов. Уже собрана информация о пересадок пассажиров указанного поезда. "Укрзализныця" организует наиболее удобные стыковочные маршруты для пассажиров, следующих далее по железной дороге.



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