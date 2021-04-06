Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Запорожской области отменили статус "регионального" российского языка

Вторник, 6 апреля 2021, 10:46

В Запорожской области суд отменил решение о признании российского языка региональным.

Источник: Facebook-страница языкового омбудсмена Тараса Кременя

Прямая речь: "Отменено решение о признании российского языка региональным на территории Запорожской области".

Детали: 24 марта Запорожский окружной админсуд признал противоправным и недействительным решение облсовета от 16.08.2012 № 2 "О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренные законом "Об основах государственной языковой политики", на территории Запорожской области".

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, то есть с 23 апреля.

Украинская правда
Темы: ЗапорожьеЗапорожская областьРосcияязыксуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

67 тысяч коек с кислородом заполнены на 58%, больше коек Украины выделить не может

В поезде на Константиновку двое бойцов устроили стрельбу

COVID в Украине: 13,3 тысячи новых больных и 430 умерших за сутки

Украина 3-я в Европе по распространению коронавируса

США вводят санкции против Турции из-за соглашений с Россией

Оккупанты в Донбассе убили второго за сутки бойца ВСУ

Все новости...
Запорожье
Минздрав сертифицировал произведенный на "Запорожстали" кислород
В Запорожье ужесточили карантин
Во время митинга у облгаза Запорожья произошли столкновения
Последние новости
11:15
Курс валют на 6 апреля: курс, "черный" и наличный рынки
11:08
В Минздраве рассказали, сколько еще Украина получит вакцины от COVID-19 и почему задерживаются поставки
10:53
Капитализация крипторынка превысила 2 триллиона долларов
10:46
В Запорожской области отменили статус "регионального" российского языка
10:33
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 миллионов - СМИ
10:32
67 тысяч коек с кислородом заполнены на 58%, больше коек Украины выделить не может
10:19
COVID в Киеве: количество больных не уменьшается, за сутки 39 смертей
09:55
Страны G20 могут заморозить долги бедных стран до конца 2021 года
09:40
НАТО предостерегает Россию от дальнейшей эскалации в Украине
09:29
В поезде на Константиновку двое бойцов устроили стрельбу
Все новости...