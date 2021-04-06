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У российского языка забрали статус регионального в одной из областей

Вторник, 6 апреля 2021, 10:46
У российского языка забрали статус регионального в одной из областей

В Запорожской области суд отменил решение о признании российского языка региональным.

Источник: Facebook-страница языкового омбудсмена Тараса Кременя

Прямая речь: "Отменено решение о признании российского языка региональным на территории Запорожской области".

Детали: 24 марта Запорожский окружной админсуд признал противоправным и недействительным решение облсовета от 16.08.2012 № 2 "О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренные законом "Об основах государственной языковой политики", на территории Запорожской области".

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, то есть с 23 апреля.

Украинская правда

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Темы: ЗапорожьеЗапорожская областьРосcияязыксуд
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