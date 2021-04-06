На Благовещение украинцев ждут мороз и мокрый снег, но впереди потепление

По всей Украине в ближайшие дни пройдут дожди или мокрый снег, ночью ожидаются заморозки, погода угомонится к выходным.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко



Детали: 7 апреля в юго-восточной части страны, Одесской и Николаевской областях ожидаются умеренные, ночью и утром значительные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с; температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.



На остальной территории Украины в среду пройдет мокрый снег, местами с дождем. Местами ожидается налипание мокрого снега. Днем в центральных областях местами значительные осадки. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 2-9° тепла.



В Карпатах – снег, температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза.



В Киеве 7 апреля временами мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 2-4° тепла.



В четвер, в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму пройдут небольшие дожди. На остальной территории - небольшой мокрый снег и дождь, лишь ночью в западных, днем в большинстве южных и центральных областей без осадков.



Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, ночью на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму 1-6° тепла, на остальной территории от 2° тепла до 3° мороза, на западе - 0-5° мороза; днем в Украине 5-10° тепла.



В Карпатах - небольшой снег; температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.



В столице – ночью 8 апреля небольшой мокрый снег, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0° , днем 7-9° тепла.

По данным синоптика Натальи Диденко, на выходных 10-11 апреля атмосфера угомонится и компенсирует все ближайшие весенние капризы солнечной и теплой погодой.