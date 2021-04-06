Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Обострение на Донбассе: генсек НАТО заверил Зеленского в непоколебимой поддержке

Вторник, 6 апреля 2021, 12:53

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с президентом Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность российской военной активностью у границ с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Я позвонил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы выразить серьезное беспокойство российской военной деятельностью в Украине и вокруг нее и нарушениями режима прекращения огня. НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать наше тесное партнерство", - заявил Столтенберг.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что членство в НАТО - единственный путь к окончанию войны на Донбассе, и призвал предоставить Украине ПДЧ.

"Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ для Украины станет настоящим сигналом для РФ", - написал он в Twitter по результатам разговора.

Как сообщалось, Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск у украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.

Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об обеспокоенности наращиванием российского военного присутствия у украинской границы



powered by lun.ua
Главное сегодня

Детективы НАБУ задержали брата главы ОАСК Вовка - СМИ

Эскалация: Украина требует экстренной встречи в ТКГ с Россией

США призвали РФ объяснить провокации возле границы с РФ

фотоСтрельба в поезде: бойцы забаррикадировались и угрожали полиции, "усмирил" КОРД

МОЗ хочет вакцинировать против коронавируса 70% взрослых украинцев до конца года

Украинские футболисты играли в командах ОРДЛО за границей – УАФ открыла дело

Все новости...
Последние новости
13:25
видеоВ НАТО ответили на вопрос Зеленского, почему Украина еще не член Альянса
13:14
Детективы НАБУ задержали брата главы ОАСК Вовка - СМИ
13:10
Катастрофа МАУ: прокуратура Ирана предъявила обвинение 10 должностным лицам
13:00
В Молдове прокомментировали информацию, что Чауса могли вывезти диптранспортом
12:56
Сети АЗС снижают цены на бензин
12:53
Обострение на Донбассе: генсек НАТО заверил Зеленского в непоколебимой поддержке
12:50
На Благовещение украинцев ждут мороз и мокрый снег, но впереди потепление
12:46
Эскалация: Украина требует экстренной встречи в ТКГ с Россией
12:45
ГФС разоблачила компанию-участника "Большой стройки" в уклонении от уплаты налогов на 19 млн
12:28
Украина просит СММ ОБСЕ проверить российский фейк об убитом ребенке
Все новости...