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Обострение на Донбассе: генсек НАТО заверил Зеленского в непоколебимой поддержке

Вторник, 6 апреля 2021, 12:53

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с президентом Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность российской военной активностью у границ с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Я позвонил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы выразить серьезное беспокойство российской военной деятельностью в Украине и вокруг нее и нарушениями режима прекращения огня. НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать наше тесное партнерство", - заявил Столтенберг.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что членство в НАТО - единственный путь к окончанию войны на Донбассе, и призвал предоставить Украине ПДЧ.

"Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ для Украины станет настоящим сигналом для РФ", - написал он в Twitter по результатам разговора.

Как сообщалось, Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск у украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.

Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об обеспокоенности наращиванием российского военного присутствия у украинской границы

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