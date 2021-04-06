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Зеленский попросил Трюдо помочь Украине получить ПДЧ в НАТО

Вторник, 6 апреля 2021, 18:52
Зеленский попросил Трюдо помочь Украине получить ПДЧ в НАТО

Президент Владимир Зеленский на фоне обострения на Донбассе попросил премьер-министра Канады помочь Украине в получении Плана действий по членству в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства, об этом шла речь в телефонном разговоре Зеленского с Трюдо 6 апреля.

Зеленский отметил важность вопроса о возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО, подчеркнули в ОП.

"Как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей", - приводит пресс-служба слова Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал Трюдо о постоянных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, приводящих к росту потерь среди украинских военных, а также о повышении военной угрозы для Украины со стороны России.

"За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них 23 в этом году. Только с 26 марта мы потеряли 10 наших военных. Каждый день войны стоит нам жизней смелых, патриотических людей, которые должны строить будущее Украины", - сказал президент Украины.

Он отметил отметил необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, и предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных Сил Украины, в частности увеличив количество канадских военных инструкторов в Украине.

Напомним, в разговоре с генсеком НАТО 6 апреля Зеленский заявил, что присоединение к Альянсу для Украины является единственным путем к урегулированию конфликта на Донбассе.

В Кремле на это ответили, что вступление Украины в НАТО ей не поможет.

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Темы: ЗеленскийКанада
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