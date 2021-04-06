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Присвоили земли на 80 млн: СБУ разоблачила схему агрохолдинга

Вторник, 6 апреля 2021, 19:11

Служба безопасности Украины разоблачила схему присвоения 5 тысяч гектаров государственных земель с участием должностных лиц Госгеокадастра по заказу агрохолдинга.

Источник: сообщение СБУ

Детали: Правоохранители установили, что руководство агрохолдинга привлекло к сделке ряд частных структур. Те незаконно получили паспортные данные социально незащищенных и малообеспеченных граждан, которые не использовали свое право на бесплатную приватизацию земельных участков.

После злоумышленники, с помощью связей с чиновниками Госгеокадастра, оформляли документы для передачи земель в частную собственность.

Участвовали в этой схеме и подконтрольные организаторам нотариусы. Те проводили операции по купле-продаже без участия реальных собственников земли.

В СБУ утверждают, что именно таким образом земельные участки переходили в собственность коммерческих фирм, аффилированных с одним из крупнейших агрохолдингов региона.

Досудебное следствие задокументировало, что из-за действий злоумышленников из госсобственности вывели почти 5 тысяч гектаров сельхозземель в Черниговской, Сумской и Черкасской областях.

По предварительным выводам специалистов сумма ущерба нанесенного государству составляет почти 80 миллионов гривен.

Силовики провели более 10 обысков в офисах агрохолдинга и коммерческих структур, задействованных в сделке. Во время следственных действий было изъято документацию, черновые записи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Расследование осуществляется по статье "Злоупотребление властью или служебным положением".

Украинская правда
Темы: СБУземля
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