Присвоили земли на 80 млн: СБУ разоблачила схему агрохолдинга
Служба безопасности Украины разоблачила схему присвоения 5 тысяч гектаров государственных земель с участием должностных лиц Госгеокадастра по заказу агрохолдинга.
Источник: сообщение СБУ
Детали: Правоохранители установили, что руководство агрохолдинга привлекло к сделке ряд частных структур. Те незаконно получили паспортные данные социально незащищенных и малообеспеченных граждан, которые не использовали свое право на бесплатную приватизацию земельных участков.
После злоумышленники, с помощью связей с чиновниками Госгеокадастра, оформляли документы для передачи земель в частную собственность.
Участвовали в этой схеме и подконтрольные организаторам нотариусы. Те проводили операции по купле-продаже без участия реальных собственников земли.
В СБУ утверждают, что именно таким образом земельные участки переходили в собственность коммерческих фирм, аффилированных с одним из крупнейших агрохолдингов региона.
Досудебное следствие задокументировало, что из-за действий злоумышленников из госсобственности вывели почти 5 тысяч гектаров сельхозземель в Черниговской, Сумской и Черкасской областях.
По предварительным выводам специалистов сумма ущерба нанесенного государству составляет почти 80 миллионов гривен.
Силовики провели более 10 обысков в офисах агрохолдинга и коммерческих структур, задействованных в сделке. Во время следственных действий было изъято документацию, черновые записи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Расследование осуществляется по статье "Злоупотребление властью или служебным положением".