Украина заключила контракт с Pfizer на 10 млн доз вакцин – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заключила контракт с корпорацией Pfizer на 10 миллионов доз вакцины против коронавируса. Когда эта вакцина будет в Украине – неизвестно.
Источник: Офис президента, Минздрав
Прямая речь Зеленского: "Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлою – у меня с ним была разговор 8 февраля – он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это".
Детали: Отмечается, что непосредственно переговорами занимался Андрей Ермак, руководитель Офиса президента. По его словам, сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.
Позже в Минздраве сообщили, что заключили рамочный договор с компанией Pfizer. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, переговоры продолжались несколько месяцев. Ожидается, что первые партии вакцины будут поставлены в Украину в ближайшие месяцы, а все 10 млн доз – в течение 2021 года.
Во сколько именно обойдется Украине доза вакцины неизвестно, также не ясно, каким образом будет транспортироваться вакцина, поскольку ее перевозка требует особых условий и специальных холодильников.
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Напомним:
- Вакцина Pfizer - это так называемая "генетическая" вакцина, которая содержит генетические инструкции, чтобы помочь нашему иммунитету защититься от COVID-19. Ранее в компании заявляли, что их вакцину надо хранить и перевозить при температуре от -80°C до -60°C. Именно условия хранения и транспортировки вакцины Pfizer вызвали беспокойство у многих государств, которые заказывали этот препарат для прививки своих граждан.
- Вакцина эффективна на 95%. То есть она на 95% снижает количество симптоматических случаев COVID-19 у людей.
- Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину Pfizer против COVID-19 для экстренного медицинского применения.