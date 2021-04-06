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Украина заключила контракт с Pfizer на 10 млн доз вакцин – Зеленский

Вторник, 6 апреля 2021, 19:25

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заключила контракт с корпорацией Pfizer на 10 миллионов доз вакцины против коронавируса. Когда эта вакцина будет в Украине – неизвестно.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлою – у меня с ним была разговор 8 февраля – он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это".

Детали: Отмечается, что непосредственно переговорами занимался Андрей Ермак, руководитель Офиса президента. По его словам, сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.

Позже в Минздраве сообщили, что заключили рамочный договор с компанией Pfizer. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, переговоры продолжались несколько месяцев. Ожидается, что первые партии вакцины будут поставлены в Украину в ближайшие месяцы, а все 10 млн доз – в течение 2021 года.

Во сколько именно обойдется Украине доза вакцины неизвестно, также не ясно, каким образом будет транспортироваться вакцина, поскольку ее перевозка требует особых условий и специальных холодильников.

Напомним:

  • Вакцина Pfizer - это так называемая "генетическая" вакцина, которая содержит генетические инструкции, чтобы помочь нашему иммунитету защититься от COVID-19. Ранее в компании заявляли, что их вакцину надо хранить и перевозить при температуре от -80°C до -60°C. Именно условия хранения и транспортировки вакцины Pfizer вызвали беспокойство у многих государств, которые заказывали этот препарат для прививки своих граждан.
  • Вакцина эффективна на 95%. То есть она на 95% снижает количество симптоматических случаев COVID-19 у людей.
  • Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину Pfizer против COVID-19 для экстренного медицинского применения.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


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