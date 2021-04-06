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Белый дом: США поддерживают Украину, но решение о членстве принимает НАТО

Вторник, 6 апреля 2021, 21:28

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Украина давно стремится вступить в НАТО, и администрация Байдена поддерживает Киев, но решение о вступлении зависит от целого Альянса.

Об этом Псаки сказала на брифинге во вторник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Псаки комментировала заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина должна вступить в НАТО для того, чтобы война на Донбассе завершилась.

Журналисты также обратили внимание Псаки на то, что Зеленский поднял тему членства Украины в НАТО в разговоре с премьер-министром Канады во вторник.

Псаки отметила, что членство в НАТО является давним стремлением Украины, и этот вопрос поднимался в целом ряде бесед с американскими должностными лицами годами, в том числе и в последнем разговоре президента Зеленского с Байденом.

Она отметила, что Белый дом в заявлении по итогам разговора предоставил свою позицию по этому вопросу.

"Это является стремлением Украины уже некоторое время, мы долгое время обсуждаем это с Украиной", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

"Мы их сильно поддерживаем, мы с ними взаимодействуем, работаем, чтобы дать отпор дестабилизирующим действиям, но это решение должен принять НАТО", - отметила Джен Псаки.

Как сообщала "ЕвроПравда", в телефонном разговоре с Байденом президент Зеленский получил ответ на свой вопрос о членстве Украины в НАТО. Администрация Байдена считает, что реализация программы реформ, основанной на общих демократических ценностях, является центральной для евроатлантических стремлений Украины.

Читайте подробнее в статье: Между мифами и намеками: скрытые детали разговора Байдена и Зеленского

Темы: НАТОУкраинаСША


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