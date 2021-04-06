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Из-за обстрела оккупантов без воды остались более 50 населенных пунктов

Вторник, 6 апреля 2021, 22:06

Из-за вражеского обстрела без электроснабжения осталось четыре фильтровальные станции, в результате чего водоснабжения не получают жители более 50 населенных пунктов.

Источник: председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня около 17 часов в результате обстрела было обесточено насосную станцию ​​первого подъема Южнодонбасского водопровода, расположенного в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка.

К счастью, работники станции смогли укрыться в бомбоубежище, жертв обстрела нет. Однако поставки воды остановлено".

Детали: В частности, вода из насосной станции подается на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольского и Старокрымскую №1 и №2. Сейчас без водоснабжения остались такие города как Белозерское, Горняк, Доброполье, Покровск, Украинск, Волноваха, Докучаевск, Угледар, Мариуполь.

7 апреля саперы, энергетики и работники компании "Вода Донбасса" осмотрят место обстрела, чтобы определиться с перечнем работ.

Заняться восстановлением водоснабжения смогут, когда миссия ОБСЕ будет гарантировать соблюдение режима тишины.

Украинская правда
Темы: Донбассводавойна


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