Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за обстрела оккупантов без воды остались более 50 населенных пунктов

Вторник, 6 апреля 2021, 22:06
Из-за обстрела оккупантов без воды остались более 50 населенных пунктов

Из-за вражеского обстрела без электроснабжения осталось четыре фильтровальные станции, в результате чего водоснабжения не получают жители более 50 населенных пунктов.

Источник: председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня около 17 часов в результате обстрела было обесточено насосную станцию ​​первого подъема Южнодонбасского водопровода, расположенного в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка.

К счастью, работники станции смогли укрыться в бомбоубежище, жертв обстрела нет. Однако поставки воды остановлено".

Детали: В частности, вода из насосной станции подается на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольского и Старокрымскую №1 и №2. Сейчас без водоснабжения остались такие города как Белозерское, Горняк, Доброполье, Покровск, Украинск, Волноваха, Докучаевск, Угледар, Мариуполь.

7 апреля саперы, энергетики и работники компании "Вода Донбасса" осмотрят место обстрела, чтобы определиться с перечнем работ.

Заняться восстановлением водоснабжения смогут, когда миссия ОБСЕ будет гарантировать соблюдение режима тишины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбассводавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
Все новости...
Реклама: