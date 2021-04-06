Зеленский уволил главу представительства при ЕС и еще 6 послов

Президент Владимир Зеленский уволил руководителей 7 посольств, включая председателя Представительства Украины при Европейском Союзе Николая Точицкого.

Соответствующие указы, датированные 6 апреля, обнародованные на президентском сайте, передает "Европейская правда".

Помимо Точицкого, уволены посол в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов, а также послы в Ираке, Таиланде, объединенных Арабских Эмиратах и ​​Саудовской Аравии.

Единственная должность, где вместе с освобождением посла было оперативно проведено назначения нового - глава Постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. На ней Юрия Клименко изменила Евгения Филипенко.

Напомним, Николай Точицкий занимал должность главы Представительства в ЕС с 2016 года, совмещая ее с должностью посла в Бельгии и Люксембурге. Его кандидатура ранее рассматривалась в качестве вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.