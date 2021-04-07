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В Киевской области с выходных не делают прививок против COVID

Среда, 7 апреля 2021, 10:44
В Киевской области с выходных не делают прививок против COVID

В Киевской области уже четыре дня не делали прививок против коронавируса и болезни COVID-19, хотя область входит в пятерку антилидеров по приросту больных и находится в "красной" карантинной зоне.

Источник: ежедневные отчеты Министерства здравоохранения, обнародованные министром Максимом Степановым в Facebook

Детали: В последний раз раз вакцинацию против коронавируса SARS CoV 2 в Киевской области проводили в пятницу, 2 апреля: тогда сделали 270 прививок (в тот день в регионе подтвердили 1 366 случаев COVID-19).

А 3-го, 4-го, 5-го и 6-го апреля в Киевской области не делали прививок: в статистике нули.

В целом по Украине 6 апреля сделали 15 585 прививок первой дозой вакцины. Эта цифра превышает количество тех, у кого в этот день подтвердили коронавирус (15 415).

Во вторник граждан вакцинировали во всех регионах, кроме Киевской области. Больше всего прививок сделали в столице Киев – 1 819 прививок, во Львовской области – 1 349 прививок, в Днепропетровской области – 1 170 прививок.

При этом молодые киевляне сообщают в соцсетях, что уже смогли вакцинироваться, записавшись на прививку через семейного врача. Официально МОЗ о такой возможности не сообщал.

С 24 февраля в Украине сделано 320 265 прививок: первой дозой привито 320 263 человека, обеими дозами – 2 человек.

Знать больше: Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияКиевская областьКиевкоронавирусCovid-2019
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