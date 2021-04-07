Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 млрд грн – Федоров
Среда, 7 апреля 2021, 11:47
В этом году украинские чиновники задекларировали 46 тысяч 351 биткоин на 75 млрд гривен.
Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram
Прямая речь: "В этом году 652 украинских чиновника задекларировали 46 351 биткоин на 75 млрд грн".
Детали: Федоров отметил, что они или "их нафантазировали, чтобы потом оправдать свой кеш и отбелить деньги, или прогрессивных и дальновидных инвесторов у нас больше, чем мы думали".
Украинская правда