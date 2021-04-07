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Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 млрд грн – Федоров

Среда, 7 апреля 2021, 11:47
Фото overclockers.ua

В этом году украинские чиновники задекларировали 46 тысяч 351 биткоин на 75 млрд гривен.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "В этом году 652 украинских чиновника задекларировали 46 351 биткоин на 75 млрд грн".

Детали: Федоров отметил, что они или "их нафантазировали, чтобы потом оправдать свой кеш и отбелить деньги, или прогрессивных и дальновидных инвесторов у нас больше, чем мы думали".

Украинская правда
Темы: Федоровдекларациивалюта


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