Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 млрд грн – Федоров

В этом году украинские чиновники задекларировали 46 тысяч 351 биткоин на 75 млрд гривен.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "В этом году 652 украинских чиновника задекларировали 46 351 биткоин на 75 млрд грн".

Детали: Федоров отметил, что они или "их нафантазировали, чтобы потом оправдать свой кеш и отбелить деньги, или прогрессивных и дальновидных инвесторов у нас больше, чем мы думали".