До конца июня на столичной Кольцевой дороге частично ограничат движение

От утра 10 апреля по 30 июня на Кольцевой дороге в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за капитального ремонта.

Источник: КГГА

Дословно: "На первом этапе будут обновлять участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). В общем отремонтируют участок от Одесской площади до ул. Ватутина.

Заезд на Кольцевую дорогу с ул. Глушкова будет осуществляться по схеме:

просп. Глушкова - ул. Одесская - ул. Лятошинского - ул. Луценко - Кольцевая дорога.