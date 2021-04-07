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До конца июня на столичной Кольцевой дороге частично ограничат движение

Среда, 7 апреля 2021, 12:07

От утра 10 апреля по 30 июня на Кольцевой дороге в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за капитального ремонта.

Источник: КГГА

Дословно: "На первом этапе будут обновлять участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). В общем отремонтируют участок от Одесской площади до ул. Ватутина.

Заезд на Кольцевую дорогу с ул.  Глушкова будет осуществляться по схеме:

просп.  Глушкова - ул.  Одесская - ул.  Лятошинского - ул.  Луценко - Кольцевая дорога.

Темы: Киевдороги


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