Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

До конца июня на столичной Кольцевой дороге частично ограничат движение

Среда, 7 апреля 2021, 12:07
До конца июня на столичной Кольцевой дороге частично ограничат движение

От утра 10 апреля по 30 июня на Кольцевой дороге в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за капитального ремонта.

Источник: КГГА

Дословно: "На первом этапе будут обновлять участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). В общем отремонтируют участок от Одесской площади до ул. Ватутина.

Заезд на Кольцевую дорогу с ул.  Глушкова будет осуществляться по схеме:

просп.  Глушкова - ул.  Одесская - ул.  Лятошинского - ул.  Луценко - Кольцевая дорога.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевдороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Киев
КГВА: В Киеве тревога связана с угрозой вражеских ударных БпЛА
На Киевщине работала ПВО, в столице объявили воздушную тревогу
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
Все новости...
Реклама: