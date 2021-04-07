До конца июня на столичной Кольцевой дороге частично ограничат движение
Среда, 7 апреля 2021, 12:07
От утра 10 апреля по 30 июня на Кольцевой дороге в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за капитального ремонта.
Источник: КГГА
Дословно: "На первом этапе будут обновлять участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). В общем отремонтируют участок от Одесской площади до ул. Ватутина.
Заезд на Кольцевую дорогу с ул. Глушкова будет осуществляться по схеме:
просп. Глушкова - ул. Одесская - ул. Лятошинского - ул. Луценко - Кольцевая дорога.