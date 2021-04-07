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Кличко рассказал, кому выдали спецпропуска на транспорт

Среда, 7 апреля 2021, 13:00

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА выдал уже почти 500 тысяч спецерепусток на проезд в общественном транспорте столицы.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 7 апреля

Прямая речь: "Департамент транспортной инфраструктуры КГГА издал уже почти пол миллиона пропусков для проезда в общественном транспорте работников предприятий критической инфраструктуры: тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города. Такого количества (пропусков) достаточно!".

Детали: По словам Кличко, спецпропуска, в частности, выдали:

  • учреждениям здравоохранения и фармацевтики - 152000;
  • сфере промышленности (предприятиям по производству и реализации продуктов питания, оборонной отрасли, машиностроения) - 104 000;
  • центральные органы исполнительной власти, государственные и коммунальные учреждения и организации получили в общей сложности 81 000 спецпропусков;
  • военнослужащие, спасатели, правоохранители, органы судебной системы - 72000;
  • предприятия жилищно-коммунального хозяйства - 46000;
  • работникам СМИ выдали 4700 спецпропусков;
  • заведениям культуры, религиозной и ритуальной сферы - 2700.

Глава столицы отметил, что из-за обилия заявок срочно печатали дополнительно 100 000 спецпропусков. Временные неудобства возникли из-за того, что выдавали их в выходные. Но, в понедельник и вторник все, кто нуждался, получили эти документы, заверил Кличко.

Он подчеркнул, что спецпропуска в первую очередь получили работники критически важных сфер.

Прямая речь: "Мы не можем выдать такие спецпроезные всем желающим. Иначе зачем мы тогда вводили строгие ограничения? Вы видели, сколько людей в понедельник пытались попасть в транспорт! Это все работники критически важных предприятий? Вопрос. У нас локдаун - а люди продолжают вести себя, якобы все прекрасно и никакой пандемии нету!".

Детали: Кличко добавил, что национальная полиция уже задержала нескольких дельцов, которые продавали поддельные спецпропуска. Он призвал киевлян не покупать никаких билетов в интернете.

По словам мэра, коммунальный транспорт работает по обычному графику и пока - в том же количестве. В понедельник, по спецпропускам, наземным коммунальным транспортом воспользовались 200 000 пассажиров. Метро - почти 152 000 человек. Во вторник - 300 тысяч пассажиров воспользовались наземным транспортом и почти 210,5 тыс. поездок зафиксировали в метро.

В случае необходимости график движения и количество транспорта будут корректировать в зависимости от пассажиропотока. Поскольку заполненность подвижного состава в разы меньше. В том числе временно измениться может и расписание движения поездов метрополитена, отметил Кличко.

Украинская правда
Темы: Киевкарантинтранспорт


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