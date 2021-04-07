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Литва предложит НАТО предоставить Украине ПДЧ – глава МИД

Среда, 7 апреля 2021, 14:05

Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ), который позволит стране стать членом Североатлантического альянса. 

Об этом заявил министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис на пресс-конференции с главой МИД Испании Аранчи Гонсалес Лайя, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

"В ближайшее время мы должны снова обратиться к коллегам с письмом, чтобы рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине. Я убежден, и мы уже начали обсуждать этот вопрос с нашими коллегами из стран Балтии, НАТО могло бы повторить свое предложение о предоставлении Украине плана членства", - сказал Ландсбергис.

По словам Ландсбергиса, это будет "сильным сигналом для России о том, что трансатлантическое направление, выбранное Украиной, ценится и имеет поддержку в странах НАТО".

По словам министра иностранных дел Испании, несмотря на то, что Украина не является членом Альянса, отношения союзников с этой страной уже "плодотворные, полезные и являются символом видения мирного соседства НАТО".

Министр также сказала, что вопрос Украины необходимо обсудить на саммите НАТО в июне.

Недавно президент Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку союзников по НАТО в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Зеленский в феврале заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о том, что получение Плана действий по членству в Альянсе является ближайшей целью Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в феврале ответил президенту Зеленскому на его "очень простой вопрос", почему Украина еще не в НАТО.

Как сообщалось, саммит НАТО в 2021 году рассмотрит вопрос возвращения к "политике открытых дверей", в том числе - вопрос предоставления Грузии Плана действий относительно членства.

Читайте также: "Шаг к НАТО без Украины: Грузия может получить План действий по членству в Альянсе".

Темы: НАТОЛитваУкраина


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