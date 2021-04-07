Литва предложит НАТО предоставить Украине ПДЧ – глава МИД
Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ), который позволит стране стать членом Североатлантического альянса.
Об этом заявил министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис на пресс-конференции с главой МИД Испании Аранчи Гонсалес Лайя, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS.
"В ближайшее время мы должны снова обратиться к коллегам с письмом, чтобы рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине. Я убежден, и мы уже начали обсуждать этот вопрос с нашими коллегами из стран Балтии, НАТО могло бы повторить свое предложение о предоставлении Украине плана членства", - сказал Ландсбергис.
По словам Ландсбергиса, это будет "сильным сигналом для России о том, что трансатлантическое направление, выбранное Украиной, ценится и имеет поддержку в странах НАТО".
По словам министра иностранных дел Испании, несмотря на то, что Украина не является членом Альянса, отношения союзников с этой страной уже "плодотворные, полезные и являются символом видения мирного соседства НАТО".
Министр также сказала, что вопрос Украины необходимо обсудить на саммите НАТО в июне.
Недавно президент Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку союзников по НАТО в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.
Зеленский в феврале заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о том, что получение Плана действий по членству в Альянсе является ближайшей целью Украины.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в феврале ответил президенту Зеленскому на его "очень простой вопрос", почему Украина еще не в НАТО.
Как сообщалось, саммит НАТО в 2021 году рассмотрит вопрос возвращения к "политике открытых дверей", в том числе - вопрос предоставления Грузии Плана действий относительно членства.
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