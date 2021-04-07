У советника Путина нашли виллу за €15 млн на Карибах

Советник президента России Владимира Путина Валентин Юмашев и его жена, дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева купили виллу на острове в Карибском море за 15 миллионов евро.

Источник: расследование "Трансперенси интернешнл – Россия" и "Важных историй", опубликованное "Новой газетой", "Медуза"

Дословно: "В 2020 году, по данным французского коммерческого реестра, Юмашевы стали владельцами компании CDA, зарегистрированной на Сен-Бартелеми, в округе Анс-де-Кайе. В доверенности, оформленной на юриста при регистрации, говорится, что компания создана "для приобретения объектов недвижимости".

Вместе с этой доверенностью Валентин и Татьяна оформили у нотариуса документы на покупку дома на острове. В выписке из договора купли-продажи речь идет об объекте площадью 2,5 тысячи квадратных метров".

Детали: Вилла Юмашевых стоит на высоком крутом холме в 160 метрах от берега океана. Внутри – 6 спален, 8 ванных комнат, спортзал, массажный кабинет, большой бассейн и джакузи на террасе.

Недвижимость обошлась новым собственникам в 15 миллионов евро. Договор о покупке подписал Юмашев как представитель компании CDA.

novayagazeta.ru

Юмашев подтвердил "Важным историям" покупку виллы. По его словам, основная сумма денег, потраченная на виллу, – это "кредит, взятый в одном из российских банков, плюс заработанные деньги, с которых были заплачены все налоги".

Юмашев добавил, что в последние годы его основными источниками дохода являются работа в совете директоров, консалтинговая деятельность и дивиденды от акций группы En+. По его словам, ему принадлежат 1,6% акций En+, где он "работал с момента создания группы, и получил эти акции в качестве вознаграждения".

Для справки: Валентин Юмашев в 1997-1998 годах был главой администрации президента РФ Бориса Ельцина. С 1998 года он является советником президента РФ Путина на общественных началах (об этом стало известно только в 2018 году). Татьяна Юмашева в 1996-1999 годах была советником своего отца. Сейчас она и ее муж входят в попечительский совет "Ельцин-центра".

В 2010 году Татьяна Юмашева заявляла, что "любой человек, который найдет любое имущество в любой точке мира, которое будто бы принадлежит мне, может забрать его себе".