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Кабмин разрешил работу химчисток в "красных" зонах

Среда, 7 апреля 2021, 14:59
Кабмин разрешил работу химчисток в красных зонах

Кабинет Министров разрешил торговлю посадочным материалом и работу химчисток в "красных" зонах.

Источник: постановление принято правительством в 7 апреля

Детали: Соответствующее постановление вносит изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Следовательно, на территории регионов, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности разрешается прием посетителей субъектам хозяйствования, которые торгуют в частности "посадочным метриалом", а также работа химчисток.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровкарантин
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