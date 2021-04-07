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ВАКС повторно закрыл дело против экс-министра энергетики о лжи в декларации

Среда, 7 апреля 2021, 15:52
ВАКС повторно закрыл дело против экс-министра энергетики о лжи в декларации

Высший антикоррупционный суд повторно закрыл уголовное производство по обвинению экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика в декларировании недостоверной информации.

Источник: пресс-центр ВАКС

Детали: Решение было принято 1 апреля, сейчас суд публикует мотивацию судей.

Отмечается, что коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и закрыла уголовное производство по обвинению бывшего министра энергетики и угольной промышленности в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины).

Прокурор подал ходатайство о закрытии уголовного производства на основании отмены Конституционным судом уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Сторона защиты и сам обвиняемый возражали против удовлетворения такого ходатайства прокурора. По их мнению, признание статьи 366-1 УК Украины неконституционной и ее дальнейшая отмена имеет своим правовым последствием принятие судом оправдательного приговора, который должен иметь реабилитирующий характер, а следовательно настаивали на дальнейшем рассмотрении дела.

Защита Насалыка также настаивала, что длительное уголовное преследование через широкое освещение в СМИ нанесло ущерб репутации обвиняемого, а закрытие уголовного производства постановлением ВАКС в ноябре 2020 года никоим образом не способствовало ее восстановлению.

После закрытия уголовного производства первой инстанции ВАКС, Насалик подал жалобу в Апелляционную палату Высшего антикорсуда. 2 марта 2021 года коллегия судей АП ВАКС возобновила закрытое дело и назначила к новому рассмотрению.

Вместе с тем на нынешнем заседании, исследовав предоставленные материалы и заслушав участников судебного процесса, суд постановил, что "считает безусловно необходимым закрыть на основании п. 4 ч. 1 ст. 284 УПК данное уголовное производство по обвинению указанного лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.366 -1 УК".

Предыстория:

  • Насалику инкриминировали замалчивания в декларации финансового обязательства в 1,2 млн долларов, которое он не указывал с 2015 до 2018 года.
  • Вместе с тем, сам Насалик возражал против прекращения дела, настаивая на продолжении судебного разбирательства для своего оправдания.

Украинская правда
Темы: декларацииАнтикоррупционный суд
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