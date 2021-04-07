В Британии людям до 30 лет рекомендуют не вакцинироваться AstraZeneca

Совещательный орган Великобритании по вакцинам заявил, что людям в возрасте до 30 лет будет предложено сделать прививку другой вакциной вместо препарата AstraZeneca из-за сообщения о появлении редких тромбов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Согласно данным Агентства по регулированию лекарственных средств Великобритании (MHRA), до конца марта 79 человек в стране пострадали от редких тромбов после вакцинации, 19 из них умерли.

Регулятор заявил, что побочные эффекты были чрезвычайно редкими, а эффективность вакцины доказана. Он заверил, что преимущество вакцинации все еще очевидно для большинства людей.

Выводы MHRA побудили правительственную консультативную группу по вакцинам рекомендовать людям в возрасте от 18 до 29 лет делать прививки альтернативной вакциной, если такая доступна.

Люди, которые получили первую дозу вакцины AstraZeneca, все равно должны получить вторую дозу. Агентство MHRA заявило, что только те, кто пострадал от одного из этих редких тромбов после первой дозы, не должен проходить дальнейшую вакцинацию.

7 апреля регулятор ЕС по лекарственным средствам обнародовал вывод, что образование необычных тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов должно быть внесено в список очень редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

В то же время регулятор отметил, что сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, а общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов.

До сих пор регулятор рекомендовал вакцину AstraZeneca как безопасную и указывал на отсутствие доказательств связи между вакциной и тромбами. Однако несколько стран ЕС, включая Германию, ограничили использование вакцины.