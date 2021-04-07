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Еще две области оказались в "красной" зоне

Среда, 7 апреля 2021, 18:38

С 9 апреля "красный" уровень эпидемиологической опасности вводится в Запорожской и Хмельницкой областях.

Источник: министр КМУ Олег Немчинов в Telegram

Детали: Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании.

Ограничения "красной" зоны начнут действовать в этих областях с с 00 часов 00 минут 9 апреля.

Ранее в "красной" зоне находились 10 областей и город Киев.

Согласно показателям, по которым устанавливаются конкретные уровни эпидемиологической опасности в регионах, в Запорожской и Хмельницкой областях превышен уровень госпитализаций.

В 12 областях сохраняется "оранжевый" уровень, только в Херсонской долгое время держится "желтый".

 

Справка: Перечень запретов и ограничений, которые предусматривает для населения "красная" зона, начинает действовать не после отнесения Минздравом к такой зоне того или иного региона, а после соответствующего решения Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Когда комиссия принимает свое решение, в "красном" регионе запрещается следующее:

 

Украинская правда
Темы: карантин


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