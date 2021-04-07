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Глава военного комитета НАТО приехал в Украину

Среда, 7 апреля 2021, 18:53

Глава военного комитета НАТО Стюарт Пич прибыл с визитом в Украину.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook, пишет "Европейская правда".

7 апреля в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Пич встретился с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком.

Хомчак подчеркнул, что визит главы военного комитета НАТО является "убедительным свидетельством" внимания, которое руководство Альянса уделяет вопросам развития отношений стратегического партнерства Украины и Альянса.

Отмечается, что Хомчак и Пич обсудили ситуацию в районе проведения операция Объединенных сил и общую политику безопасности обстановку вокруг Украины.

Также они обсудили состояние реформирования Вооруженных Сил и трансформацию системы подготовки в соответствии с подходами НАТО.

"Председатель Военного комитета НАТО заверил украинскую сторону в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса", - говорится в сообщении Генштаба.

Председатель Военного комитета представляет на основе консенсуса мысли всех начальников генеральных штабов стран НАТО, а также является главным военным советником генсека Альянса и других высших органов НАТО.

Кроме того, он координирует повестку дня и обсуждение военного комитета, работает над согласованием различных позиций государств-членов.

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Темы: НАТОУкраина
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