Белый дом ведет переговоры о назначении спецпосланника по прекращению строительства российского газопровода "Северный поток-2" - на эту должность рассматривают Амоса Хохштейна, который работал в наблюдательном совете Нафтогаза.

Источник: чиновники США - источники Politico

Детали: Хохштейн был спецпосланником Госдепартамента по международным энергетическим вопросам и близким советником и доверенным лицом тогдашнего вице-президента Джо Байдена. Его неофициально предложил на эту роль советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Некоторые официальные лица, как сообщается, опасаются, что назначение посланника на самом деле может быть контрпродуктивным и еще больше откладывает санкции против газопровода, сообщая Германии и России, что США открыты к некоторой форме "примирения".

Пока непонятно, какими будут конкретные полномочия посланника. На начальном этапе его роль будет сосредоточена на ведении деликатных переговоров о том, как помешать строительству трубопровода, не оттолкнув союзника США в Берлине. Затем полномочия посланника могли бы расшириться, чтобы он мог более широко заниматься международными энергетическими проблемами, подобно тому, что Хохштейн делал в Госдепартаменте при Обаме.

Издание отмечает, что Хохштейн отказался от комментариев.

Напомним: