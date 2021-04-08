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В Белом доме хотят назначить спецпосланника для остановки "Северного потока-2" — СМИ

Четверг, 8 апреля 2021, 00:42
В Белом доме хотят назначить спецпосланника для остановки Северного потока-2 — СМИ

Белый дом ведет переговоры о назначении спецпосланника по прекращению строительства российского газопровода "Северный поток-2" - на эту должность рассматривают Амоса Хохштейна, который работал в наблюдательном совете Нафтогаза.

Источник: чиновники США - источники Politico

Детали: Хохштейн был спецпосланником Госдепартамента по международным энергетическим вопросам и близким советником и доверенным лицом тогдашнего вице-президента Джо Байдена. Его неофициально предложил на эту роль советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Некоторые официальные лица, как сообщается, опасаются, что назначение посланника на самом деле может быть контрпродуктивным и еще больше откладывает санкции против газопровода, сообщая Германии и России, что США открыты к некоторой форме "примирения".

Пока непонятно, какими будут конкретные полномочия посланника. На начальном этапе его роль будет сосредоточена на ведении деликатных переговоров о том, как помешать строительству трубопровода, не оттолкнув союзника США в Берлине. Затем полномочия посланника могли бы расшириться, чтобы он мог более широко заниматься международными энергетическими проблемами, подобно тому, что Хохштейн делал в Госдепартаменте при Обаме.

Издание отмечает, что Хохштейн отказался от комментариев.

Напомним:

  • В середине марта Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат принимать меры, чтобы не допустить завершения строительства российского газопровода.
  • Позже Госдеп США напомнил о возможности применения санкций против компаний, которые участвуют в завершении строительства "Северного потока-2".

Темы: СШАСеверный поток-2
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