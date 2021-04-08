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Экс-депутат Киевсовета устроил пожар в квартире с женой и детьми

Четверг, 8 апреля 2021, 09:54
Экс-депутат Киевсовета устроил пожар в квартире с женой и детьми
Фото c Facebook Даниленко

Бывшему депутату Киевсовета Виталию Даниленко сообщили о подозрении после того, как он устроил пожар в квартире, где находились его жена и несовершеннолетние дети.

Источник: Киевская городская прокуратура, источник "Украинской правды" в правоохранительных органах, "Киев оперативный"

Дословно Киевская городская прокуратура: "За процессуального руководства Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 45-летнему мужчине по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества (ч. 2 ст. 194 УК Украины)".

 
Фото прокуратуры

Детали: Отмечается, что около 10 вечера 6 апреля в полицию поступило сообщение о пожаре в квартире в доме на улице Героев Обороны.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, установили, что во время конфликта, возникшего между супругами, мужчина с помощью зажигалки поджег картонные коробки в тамбурном помещении, в результате чего начался пожар. Огонь повредил входную дверь в квартиру и имущество, находившееся в тамбуре.

 
Фото прокуратуры

Мужчину задержали на месте происшествия. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также проверяется причастность задержанного к поджогу автомобиля жены, совершенного ранее.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

По данным источников УП, речь идет о бывшем депутате Киевсовета Виталии Даниленко.

 

"Киев оперативный" сообщает, что сначала в полицию поступило сообщение о "домашнем насилии". Звонил мужчина, который в собственной квартире пытался забрать у жены ружье, но она его не отдавала.

Когда правоохранители ехали на место события, то поступило еще одно сообщение с этого же адреса, но уже о пожаре.

Местные жители пожаловались полиции на нетрезвого мужчину, который приехал на автомобиле "Bentley" и поджег квартиру на 16 этаже.

Отмечается, что на момент поджога в квартире находились его жена и четверо несовершеннолетних детей.

Также соседи рассказали, что за несколько дней до этого инцидента, в этом же дворе этот же мужчина поджег "Mercedes" жены.

По данным "Киева оперативного", Даниленко объяснял свое поведение тем, что жена якобы ему изменяет.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратурапожар
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