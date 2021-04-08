Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Латвия поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО

Четверг, 8 апреля 2021, 10:24
Латвия поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил о необходимости предоставить Украине План действий по членству в НАТО на фоне эскалации со стороны России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил национальному вещателю LTV Ziņu Dienests, перевод которого приводит посольство Украины в Латвии.

"Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий относительно членства. Видимо, уже пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

"Мы внимательно наблюдаем, как Россия стягивает войска к границам Украины. Сейчас точно не ясно, что это: демонстрация силы или реальная агрессия. Но есть все основания для беспокойства", - добавил латвийский министр.

Напомним, глава МИД Литвы заявил, что его страна предложит союзникам по НАТО предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ), который позволит стране стать членом Североатлантического альянса.

Недавно президент Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку союзников по НАТО в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Зеленский в феврале заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о том, что получение Плана действий по членству в Альянсе является ближайшей целью Украины.

Столтенберг позже ответил Зеленскому на его "очень простой вопрос", почему Украина еще не в НАТО.

Как сообщалось, саммит НАТО-2021 рассмотрит вопрос возвращения к "политике открытых дверей", в том числе - предоставления Грузии Плана действий относительно членства.

Читайте также: Шаг в НАТО без Украины: Грузия может получить План действий по членству в Альянсе

Темы: ЛатвияНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Латвия
Президент Латвии: "Вагнеровцы" в Беларуси увеличивают угрозу гибридной войны
Латвия передаст Украине еще 11 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей
Пророссийского пропагандиста оштрафовали в Латвии за поддержку России
Последние новости
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
Все новости...
Реклама: