Во Львове продлили карантин
Комиссия по чрезвычайным ситуациям продолжила усиленный карантин во Львове до 19 апреля.
Источник: Facebook-страница городского головы Андрея Садового
Детали: Отмечается, что на основе мониторинга эпидситуации комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков, и посещении начальной школы.
Город закупит 4 кислородные станции для городских медучреждений, которые лечат больных COVID-19.
На базе городской детской клинической больницы развернут 105 коек для детей, страдающих на коронавирус.
Городская комиссия обращается в областные медучреждения о возможности обустройства дополнительных койко-мест для пациентов.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно
История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране