Во Львове продлили карантин

Комиссия по чрезвычайным ситуациям продолжила усиленный карантин во Львове до 19 апреля.

Источник: Facebook-страница городского головы Андрея Садового

Детали: Отмечается, что на основе мониторинга эпидситуации комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков, и посещении начальной школы.

Город закупит 4 кислородные станции для городских медучреждений, которые лечат больных COVID-19.

На базе городской детской клинической больницы развернут 105 коек для детей, страдающих на коронавирус.

Городская комиссия обращается в областные медучреждения о возможности обустройства дополнительных койко-мест для пациентов.

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