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Работа в "две смены": Верховная Рада запланировала внеочередные заседания

Четверг, 8 апреля 2021, 13:40

На следующей неделе Верховная Рада проведет два внеочередных пленарных заседаниях 13 и 15 апреля, на которых рассмотрит ряд законодательных инициатив.

Источник: заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь: "На следующей неделе в сессионном зале поработаем в "две смены": после обычных заседаний (по графику) проведем еще два внеочередных, как минимум во вторник и четверг. Важные для украинцев законодательные инициативы не могут ждать, пока пленарка в "штатном режиме" заблокирована тысячами поправок от оппозиции к земельным законам".

Детали: В частности нардепы планируют рассмотреть:

"Проект закона о конституционной процедуре" №4533. По словам Кравчук, его принятие обеспечит доступ к конституционному правосудию через процедуру обращения с конституционной жалобой или инициирования конституционных представлений и обращений уполномоченными субъектами.

Президентский законопроект №4651, которым предлагается увеличить штрафы (в среднем на 8500-17000 грн), а также применять наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет за умышленное непредставление декларации топ-чиновниками и существенную ложь в декларации.

№4210 - о совершенствовании процедур оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов Европейского Союза и обеспечения реализации приоритетов деятельности правительства.

Планируется также рассмотреть во втором чтении три законопроекта, касающихся "валютных заемщиков": 4475, 4398, 4399. "Откладывать рассмотрение мы просто не можем, ведь 21 апреля истекает срок действия моратория на выселение из единственного жилья", - указывает Кравчук:

Следующий документ в повестке дня - №5014. Предусматривает предоставление ученикам (студентам), которые завершают получение полного общего среднего образования, право выбора вида оценки их результатов обучения (годовое оценивание/ГНА/ВНО), чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения.

Кроме этого запланировано рассмотрение законопроектов 5187-1, 5308, 3774, 4555, 4535.

Указывается также, что список может дополняться.

Украинская правда
Темы: Верховная Радазаконодательство


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